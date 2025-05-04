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Meksika, Egemenlik Ve İş Birliği Savunuyor

MÜCADELE KONUSUNDA ÖZGÜRLÜK VURGUSU

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, uyuşturucu kartelleriyle mücadele konusunda ABD Başkanı Donald Trump’ın asker gönderme teklifine olumlu yanıt vermediğini açıkladı. Sheinbaum, Texcoco kentinde gerçekleştirilen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, ABD Başkanının kendisine telefonla ulaştığını ve “Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede size nasıl yardımcı olabiliriz? ABD ordusunun desteğini sunuyorum.” dediğini dile getirdi.

EGEMENLİK VURGUSU

Sheinbaum, Trump’a verdiği yanıtta, “Hayır, Başkan Trump. Toprak dokunulmazdır, egemenlik satılamaz. Buna gerek yok. İş birliği yapabiliriz, birlikte çalışabiliriz ama siz kendi topraklarınızda, biz kendi topraklarımızda. Bilgi paylaşabiliriz ancak ABD ordusunun Meksika topraklarında bulunmasını asla kabul etmeyeceğiz.” şeklinde yanıt verdiğini ifade etti.

İŞ BİRLİĞİNE AÇIKLIĞI BELİRTİYOR

Meksika’nın bağımsızlığına vurgu yapan Sheinbaum, “Meksika, özgür, bağımsız ve egemen bir ülkedir. Meksika halkı bunu istiyor ve devlet başkanı olarak ben de her zaman bunu savunuyorum.” dedi. Bu açıklamalar, ülkenin egemenlik hakkı konusunda kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

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