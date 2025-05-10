Meksika, Google’a Davalar Açıyor

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Google’ın ABD’deki harita uygulamasında “Meksika Körfezi” ismini “Amerika Körfezi” şeklinde değiştirmesi nedeniyle dava açtıklarını bildirdi. Başkent Meksiko’daki Ulusal Saray’da düzenlenen basın toplantısında Sheinbaum, Google’a daha önce uyarılarda bulunduklarını fakat taleplerinin dikkate alınmadığını belirtti.

DAVA SÜRECİ BAŞLADI

Sheinbaum, “Google zaten dava edilmiş durumda. Halihazırda bir ilk karar var ve bu kararı bekliyoruz” ifadesini kullandı. Meksika’nın hukuk departmanı, Google’ın harita uygulamasındaki isim değişikliğini uluslararası hukuka aykırı buluyor. Ayrıca, Sheinbaum süreci yakından takip ettiklerini ve gerekli hukuki adımları atacaklarını vurguladı.

KÖRFEZİN TAMAMI AMERİKA KÖRFEZİ OLAMAZ

Sheinbaum, körfezin ABD kıyılarına yakın kısmında “Amerika Körfezi” adının kullanılmasına karşı olmadıklarını belirtti. Ancak, “Google, körfezin tamamını bu şekilde adlandıramaz. Bu uluslararası bir meseledir. Bizim talebimiz, Google’ın ‘Amerika Körfezi’ adını yalnızca ABD topraklarına denk gelen bölüme yerleştirmesi, Meksika ve Küba’ya denk gelen kısımlar için ise ‘Meksika Körfezi’ ismini kullanmasıdır” şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Meksika Körfezi’nin uluslararası bir su kütlesi olduğuna dikkat çeken Sheinbaum, tek taraflı isim değişikliğini kabul etmediklerini ifade etti.

TRUMP’IN KARARNAMESİ VE GOOGLE’IN ADIMI

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak 2025’te Beyaz Saray’da imzaladığı kararname ile Meksika Körfezi’nin adının “Amerika Körfezi” olarak değiştirilmesi emrini vermişti. Google, bu talime uyarak 11 Şubat 2025’te haritalar uygulamasında “Meksika Körfezi” ismini “Amerika Körfezi” olarak güncellediğini duyurdu. Sheinbaum, ABD Başkanı Trump ile yaptığı telefon görüşmelerinde bu konunun gündeme gelmediğini kaydetti.