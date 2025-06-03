Meksika, Gümrük Vergilerini Görüşüyor

ŞEINBAUM’UN GÜMRÜK VERGİLERİ GÖRÜŞMESİ

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, 3 Haziran’da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın yüksek gümrük vergileri ile ilgili planlarını değerlendirmek için ekonomi ekibiyle bir araya geldi. Trump, çarşamba gününden itibaren çelik ve alüminyum ürünlerine uygulanan gümrük vergilerini iki katına çıkararak yüzde 50’ye yükselteceğini açıklamıştı.

DURUMUN GÜNCELLENMESİ BEKLENİYOR

Sheinbaum, düzenlediği günlük basın toplantısında Trump’ın açıklamasının ardından daha fazla bilgi beklediklerini belirtti. “Duruma göre güncel bilgi vereceğiz” ifadelerini kullandı. Meksika, mart ayından bu yana, ülkeye özel muamele sağlamak ve yüksek gümrük vergilerinden kaçınmak için Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmeler yapıyor.