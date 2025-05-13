Meksika, Hayvan İthalatında Kayıp Yaşıyor

Meksika’da Büyükbaş Hayvan Sektöründe Büyük Kayıp

ABD HÜKÜMETİNİN İTHALATI ASKIDA

Meksika, ABD hükümetinin büyükbaş canlı hayvan ithalatını askıya alması sonucunda günde yaklaşık 11,4 milyon ABD doları kayıp yaşıyor. Meksika Ulusal Tarım Konseyi tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada, Washington’un vida kurdu sineği zararlısının kontrol altına alınmasına yönelik ortak çabaların gözden geçirilmesi amacıyla bu geçici yasağı uyguladığı aktarıldı. Bu durumun tedarik zincirlerini bozduğunun ve her iki ülkede de gıda bulunurluğunu tehdit ettiğinin altı çizildi. Kuruldan yapılan açıklamada, “Söz konusu yasak, Meksika tarımını olumsuz etkileyerek sınırın iki tarafında da gıda güvenliğini riske atıyor” denildi.

DEVLET BAŞKANINDAN TEPKİ

Meksika’nın Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, bu uygulamanın haksız olduğunu belirtti ve yasağa karşı çıkarak, tek taraflı kararlar yerine karşılıklı koordinasyon yapılması gerekliliğini vurguladı. Sheinbaum, pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, “Bu önlemi doğru bulmuyoruz. Sınırı Meksika’dan yapılan büyükbaş hayvan ithalatına kapatmak için hiçbir neden yok” ifadelerini kullandı.

ABD’DEN AÇIKLAMA

ABD Tarım Bakanı Brooke Rollins, pazar günü yaptığı açıklama ile ABD sığırlarını tehlikeli et yiyen parazit istilasından korumak amacıyla Meksika sınırından büyükbaş hayvan ithalatını “aylık bazda” askıya aldıklarını duyurdu. Bu karar, iki ülke arasındaki ticareti ve gıda güvenliğini etkileyen önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.