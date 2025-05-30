Meksika Seçimlerine Yüksek Katılım Bekleniyor

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, halkı 1 Haziran’da yapılacak ve Yüksek Mahkeme yargıçları da dahil olmak üzere yaklaşık 3 bin yargı mensubunun doğrudan oyla belirleneceği seçimde katılım göstermeye davet ediyor. Ulusal Saray’da gerçekleştirilen günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, Meksika halkının bu yargı organı seçimlerine yüksek katılım göstereceğine inandığını dile getirdi. Sheinbaum, “Pazar günü, Meksika halkının yargı organı seçimlerine çok önemli bir katılım sağlayacağından ve seçimlerin barışçıl bir şekilde gerçekleşeceğinden eminim.” sözlerini kullandı.

SEÇİMİN ÖNEMİ

Meksikalılar, ülke tarihinde ilk kez Ulusal Yüksek Mahkeme, yeni Yargı Disiplin Mahkemesi ve Federal Yargı Kurumu’nun Seçim Mahkemesi (TEPJF) üyeleri de dahil olmak üzere yargı organlarının üyelerini doğrudan oy vererek seçecek. Ulusal basında yer alan haberlere göre, süreç boyunca muhalefet partileri, mevcut yargıçlar, sivil toplum kuruluşları ve Birleşmiş Milletler (BM) gibi uluslararası kurumlar, seçimlere organize suç örgütlerinin müdahale edebileceği yönünde ciddi uyarılarda bulundu.

MUHALEFET VE İKTİDAR ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIK

Söz konusu seçim, yargının bağımsızlığını zayıflatabileceği ve siyasi etkilenmelere açık hale getirebileceği gerekçesiyle muhalefet ile iktidar arasında anlaşmazlığa neden oluyor. Bu seçim, Meksika’nın demokratik yapısı ve yargı sisteminin geleceği açısından kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.