Meksika Türkiye Maçı 1-0 Bitti

MAÇIN SONUCU VE HAKEMLER

Meksika ve Türkiye arasındaki özel hazırlık maçı, futbol tutkunlarını bir araya getirdi. Maçın sonucu ve detayları, futbolseverlerin merak ettiği konular arasında yer aldı. Meksika Türkiye maçı, 1-0’lık skorla Meksika’nın galibiyeti ile tamamlandı. Maçın hakemleri Moeth Gaymes, Denroy Barker ve Ryan Graves olarak görev yaptı.

MAÇIN KADROLARI

Maçta yer alan takımların kadroları şu şekilde sıralandı:

Meksika: Malagon, Sanchez, Montes, Reyes, Gallardo, Alvarez (Dk. 61 Lira), Ruiz (Dk. 84 Chavez), Pineda (Dk. 61 Alvarado), Quinones (Dk. 71 Gimenez), Sepulveda (Dk. 71 Jimenez), Vega (Dk. 61 Huerta)

Türkiye: Berke Özer, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Yasin Özcan (Dk. 46 Mustafa Eskihellaç), Kaan Ayhan (Dk. 77 Demir Ege Tıknaz), İsmail Yüksek (Dk. 62 Orkun Kökçü), İrfan Can Kahveci (Dk. 62 Barış Alper Yılmaz), Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 77 Deniz Gül), Kenan Yıldız (Dk. 84 Ahmed Kutucu)

MAÇIN DETAYLARI

Karşılaşmada, Meksika’nın tek golü, 45. dakikada Pineda tarafından atıldı. Türkiye ise, 45+3 dakikada Merih Demiral ve 66. dakikada Lira ile sarı kart gördü. 65. dakikada Meksika, ikinci gol için fırsatı değerlendiremedi. Sepulveda’nın altıpas önüne yerden çevirdiği topa Huerta vurdu ancak top yan direğe çarparak auta gitti. Mücadelenin 76. dakikasında ise milli takım beraberlik için bir fırsat daha yakaladı. Kenan, sol kanattan ceza sahasına girerek içeriye çevirdiği topa Kerem sert vurmasına rağmen, meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı. Sonuç olarak, maç Meksika’nın 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.