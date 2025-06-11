Meksika Türkiye Maçı Canlı Yayınlanıyor

Meksika Türkiye Maçı Canlı İzleme Bilgileri
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Maçın Başlama Saati ve Yeri
Meksika Türkiye maçı bu akşam saat 04.00’te başlayacak. Maç, Chapel Hill’de bulunan Kenan Memorial Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Bu heyecan dolu karşılaşmayı kaçırmayın!