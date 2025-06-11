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Meksika Türkiye Maçı Canlı Yayınlanıyor

Meksika Türkiye Maçı Canlı İzleme Bilgileri

Meksika Türkiye maçının heyecanına eşlik etmek isteyenler, bu maçı nasıl canlı izleyebileceğini araştırıyor. Maçın canlı yayın bilgilerini haberimizin detaylarında bulabilirsiniz. Meksika Türkiye maçı canlı izle deneyiminizi artırmak için gerekli bilgilere buradan ulaşabilirsiniz. İyi seyirler dileriz!

Maçın Başlama Saati ve Yeri

Meksika Türkiye maçı bu akşam saat 04.00’te başlayacak. Maç, Chapel Hill’de bulunan Kenan Memorial Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Bu heyecan dolu karşılaşmayı kaçırmayın!

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