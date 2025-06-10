Meksika Türkiye Maçı Hangi Kanalda?

MEXİKA TÜRKİYE MAÇINA HAZIRLIK

Meksika ve Türkiye, hazırlık mücadelesi için karşı karşıya gelmek üzere. Maç saatine dakikalar kala, Meksika Türkiye maçının hangi kanalda yayınlanacağı konusu merak ediliyor. Bu önemli karşılaşmayı izlemek isteyenler için ayrıntılar belli oldu.

MAÇIN YAYINLANACAĞI KANALLAR

Meksika Türkiye maçı, TV8 ve EXXEN platformlarından canlı olarak yayınlanacak. Bu mücadeleyi izlemek isteyenler, TV8 üzerinden şifresiz bir şekilde maçı takip edebilir. Ayrıca, TV8’in resmi internet sitesi veya EXXEN uygulaması üzerinden de Meksika Türkiye maçını izlemek mümkün olacak.

Meksika Türkiye maçı bu gece saat 04.00’te başlayacak. Maç öncesi hazırlıklar tamamlandı ve heyecan dorukta. İzleyiciler, TV8 ekranlarından bu önemli karşılaşmayı takip edebilecek.