Meksika Türkiye Maçı Hazırlıkları Başladı

ABD GALİBİYETİ SONRASI HEDEF MİKSİKA

ABD kampındaki ilk maçta ABD’yi mağlup eden millilerimiz, şimdi gözünü Meksika Türkiye maçına çevirdi. 11 Haziran Çarşamba günü oynanacak olan Meksika Türkiye karşılaşması, hem oyuncu performansları hem de teknik analizler açısından büyük önem taşıyor. Meksika Türkiye maçı kadrosu açıklandı mı? Meksika Türkiye maçı hazırlık maçı mı? Türkiye muhtemel 11’ler merak ediliyor.

MAÇIN DETAYLARI

Kuzey Carolina eyaletindeki Kenan Stadı’nda gerçekleşecek Meksika-Türkiye maçı, 11 Haziran Çarşamba günü TSİ 04.00’te başlayacak. Karşılaşmayı, St. Vincent ve Grenadinler Futbol Federasyonundan hakem Moeth Gaymes yönetecek. Gaymes’ın yardımcılıklarını, aynı ülkeden Denroy Barker ile ABD Futbol Federasyonundan Ryan Graves yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Kosta Rikalı Brayan Cruz olacak.

CANLI YAYIN DETAYLARI

Karşılaşmanın canlı yayın hakkı TV8 kanalında olacak. Maç, şifresiz ve canlı olarak ekranlarda yer alacak.