Meksika Türkiye Maçı TV8’de Yayınlanıyor

MEXİKA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Meksika Türkiye hazırlık maçı için geri sayım başladı. Bu önemli karşılaşma öncesinde, Meksika Türkiye maçının hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, Meksika Türkiye maçını hangi kanal veriyor? İşte detaylar…

TV8 VE EXXEN’DEN CANLI YAYIN

Meksika Türkiye maçı, TV8 ve EXXEN platformlarından canlı olarak yayınlanıyor. Meksika Türkiye maçını TV8 üzerinden şifresiz izlemek mümkün. Ayrıca, TV8’in resmi internet sitesi üzerinden ya da EXXEN uygulaması aracılığıyla da maçı canlı takip edebilirsiniz.

MAÇ SAATİ VE YAYIN BİLGİLERİ

Meksika Türkiye maçı, bu gece saat 04.00’te başlayacak. Maç, TV8 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.