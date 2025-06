Meksika, Türkiye’yi 1-0 yendi

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI TARİHİ BİR MAÇA ÇIKIYOR

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçı kapsamında, deplasmanda Meksika ile ilk kez karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekip Meksika’nın 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

14. dakikada, ceza sahası dışı sol çaprazdan Kaan Ayhan’ın kullandığı serbest vuruşta, kaleci Malagon topu köşeden çeliyor. 18. dakikada Kenan’ın pasında, ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören İsmail Yüksek’in şutunda top üstten dışarı çıkıyor. 23. dakikada sağ kanattan Arda’nın kullandığı köşe atışında, ceza yayı üzerinde Kenan’ın gelişine vuruşu az farkla yandan auta gidiyor. 36. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Kenan’ın şutunda top yandan dışarı çıkıyor. 42. dakikada, ceza sahası dışı sağ çaprazdan İrfan Can’ın sert şutunda top yine az farkla üstten auta gidiyor.

Meksika, 45. dakikada taç atışından geliştirdiği atakta ceza sahasında Pineda ile buluşarak topu ağlara gönderiyor ve devreyi 1-0 önde kapatıyor.

STAT, HAKEMLER VE TAKIM KADROLARI

Stat: Kenan

Hakemler: Moeth Gaymes, Denroy Barker, Ryan Graves

Meksika kadrosu: Malagon, Sanchez, Montes, Reyes, Gallardo, Alvarez, Ruiz, Pineda, Vega, Quinones, Sepulveda. Yedekler: Aguilar, Guillermo Ochoa, Gilberto Sepulveda, Jesus Chiquete, Julian Araujo, Erik Lira, Zambrano, Carlos Rodriguez, Efrain Alvarez, Luis Chavez, Roberto Alvarado, Raul Jimenez, Santiago Gimenez, Cesar Huerta, Mateo Chavez. Teknik Direktör: Javier Aguirre.

Türkiye kadrosu: Berke Özer, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Yasin Özcan, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız. Yedekler: Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Zeki Çelik, Eren Elmalı, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Oğuz Aydın, Can Uzun, Ege Tıknaz, Ahmed Kutucu, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül. Teknik Direktör: Vincenzo Montella.

GOL VE SARIKART DURUMU

Gol: Pineda (dk. 45) (Meksika)

Sarı kart: Merih Demiral (Türkiye)