Meksika Üretimi Güçlendirip Koruyacak

MEKSİKA HÜKÜMETİNDEN YENİ STRATEJİ

Meksika hükümeti, çelik, tekstil ve ayakkabı sektörlerini koruyup güçlendirmek amacıyla yeni bir strateji açıkladı. Ekonomi Bakanı Marcelo Ebrard, pazartesi günü gerçekleştirdiği açıklamada, Meksika Planı girişimi çerçevesindeki bu stratejinin yerli üretim ve istihdamı koruyup güçlendirmeyi hedeflediğini dile getirdi. Ebrard, “Hecho en Mexico” (Meksika Malı) kampanyasının haziranda başlayacağını da vurguladı.

ÇELİK SEKTÖRÜNE YÖNELİK ÖNLEMLER

Çelik sektörüne yönelik olarak oluşturulan önlemler dahilinde, çelik ürünleri ithal etmek isteyen şirketlerin Ekonomi Bakanlığı’na kayıt yaptırmaları ve yaşadıkları lokasyondan bağımsız şekilde çelik fabrikaları hakkında istenen detaylı bilgileri sunmaları gerekiyor. Ebrard, bu önlemlerle birlikte ithalatçıların gümrük vergilerini aşmalarının engellenmesinin amaçlandığını ifade etti.