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Meksika Ve Türkiye Maçı, 11 Haziran

ÖZEL MÜCADELENİN ÖNEMİ

Türkiye ile Meksika’nın karşı karşıya geleceği bu özel maç, hem oyuncu performansları hem de teknik direktörlerin stratejileri açısından büyük bir önem taşıyor. Meksika-Türkiye hazırlık maçı, futbolseverlerin yakından takip ettiği bir etkinlik olarak dikkat çekiyor.

MAÇ TARİHİ VE YERİ

Meksika-Türkiye hazırlık maçı, 11 Haziran 2025 Çarşamba günü, Türkiye saatiyle 04.00’te başlayacak. Bu karşılaşma, Amerika Birleşik Devletleri’nin Kuzey Carolina eyaletindeki Chapel Hill kentinde yer alan Kenan Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.

Karşılaşmayı yönetmek üzere hakem Moeth Gaymes görevlendirildi. Müsabakanın canlı yayın hakkı ise TV8 kanalında olacak. Bu özel mücadele, şifresiz ve canlı olarak ekranlara yansıyacak.

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