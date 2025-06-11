Meksika’ya Mağlup Olduk, Kaybetmedik

TEKNİK DİREKTÖR MONTELLA’NIN AÇIKLAMALARI

A Milli Futbol Takımı, Meksika ile oynadığı hazırlık maçında 1-0’lık bir mağlubiyet yaşadı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Vincenzo Montella, kaybetmeyi hak etmediklerini ifade etti. Kenan Stadı’ndaki karşılaşmayı değerlendiren Montella, “İlk yarıda tamamen oyuna hakim olduk, çok da şut attık. Sezon ortasında oynayan bir takıma karşı mücadele ettik, ister istemez fiziksel kondisyondaki farkı hissedebildik. Rakipten 3 kat fazla şutumuz var, ama maalesef isabet oranı düşüktü. Herkesin topun gerisinde olduğu bir anda hatalı bir gol yedik, bu tür ufak tefek hatalar yapmamalıyız. Bu durum bize deneyim kazandırdı.” dedi.

KAMP DÖNEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Montella, kamp döneminde 4 yeni futbolcunun milli takım formasını giydiğini ve bunun gelecek için umut verici olduğunu söyledi. Kaybetmekten dolayı mutlu olmadığını belirten Montella, “Kaybetmeyi hak ettiğimizi düşünmüyorum ama bu kamp dönemini bu şekilde tamamlıyoruz. Deneyimlerimizi ileride kullanmak için yanımızda götüreceğiz.” ifadelerini kullandı. Ayrıca takımın genel performansından memnun kaldığını belirtti; “Herkes kendi rolünü yaptı, kamp genelinde bu maçta da performanstan memnun kaldım, takım ruhunu sahaya yansıtabildiler.” şeklinde konuştu.

FİFA SIRALAMASINDAKİ GELİŞMELER

Montella, geldiği dönemde FIFA sıralamasında 40. sırada olduklarını, şu anda ise 27. sıraya yükseldiklerini vurguladı. Meksika’nın 17. sırada olduğunu hatırlatırken, rakibin değerli olduğunu unutmamak gerektiğini söyledi. Genel olarak mağlubiyetin hak edilmiş bir sonuç olmadığını düşündüğünü belirten Montella, “Biraz üzüntüyle baş başa kaldık, herkes mücadele etti, sadece şutlarımızda daha isabetli olabilirdik. Fiziksel olarak rakibin gerisinde değildik.” ifadelerini kullandı.

FORMA NUMARALARI ÜZERİNE YORUM

Montella, “Arda 10 numaralı formayı giymeye devam edecek mi?” sorusuna ise, “Kendi kendime sorduğum bir soru değil. Geçmişte forma numaralarıyla alakalı hatalarım var, o yüzden bu konulara girmiyorum.” yanıtını verdi.