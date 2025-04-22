Meksika, Yabancı Propagandayı Yasaklayacak

ŞEİNBAUM’UN YABANCI PROPAGANDA İLE MÜCADELESİ

Meksika’nın Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD’nin “göçmen karşıtı” reklamının ülke televizyonlarında yayımlanması sonrasında, “yabancı hükümet propagandasının” yasaklanacağını duyurdu. Mexico News Daily’nin aktardığına göre, Sheinbaum, ABD’nin yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan göçmenlere “ayrımcı” bir yaklaşım sergileyen reklamını eleştirdi.

REKLAMIN INSAN ONURUNA SALDIRI OLDUĞUNU VURGULADI

Sheinbaum, ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem’in bulunduğu reklamın “insan onuruna bir saldırı” niteliğinde olduğunu ve göçmenlere yönelik şiddeti teşvik ettiğini belirtti. Televizyon kanallarına reklamı yayından kaldırma talimatı veren Sheinbaum, “yabancı hükümetlerin Meksika medyasında propaganda yapmasını” engellemek amacıyla yeni bir yasa hazırlandığını bildirdi.

Hazırlanacak yasayla, 2014 yılında kaldırılan, radyo ve televizyon kuruluşlarının “yabancı hükümet ve kurumların siyasi, ideolojik ve ticari propagandasını yapmasını yasaklayan” maddenin tekrar yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Meksika’daki reklamda, ABD’li Bakan Noem, “Eğer ABD’ye yasa dışı girmeye çalışan bir suçluysanız, bunu aklınızdan bile geçirmeyin. Eğer buraya gelip yasalarımızı çiğnerseniz sizi buluruz. Suçluların ABD’de yeri yok.” ifadelerine yer veriyor.