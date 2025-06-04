Meksikalı Fenomen, Otelde Ölü Bulundu

MEKSİKALI FENOMENİN TRAJİK ÖLÜMÜ

Meksikalı sosyal medya fenomeni ve vücut geliştirme sporcusu Luz María Barrera Agatón, ailesiyle birlikte tatil yaptığı otelde ölü bulunuyor. 36 yaşındaki genç kadının cansız bedeni, otelin yüzme havuzunun dibinde yer almakta. Ölümünden birkaç hafta önce tehdit edildiği yönünde bilgiler ortaya çıkıyor ve bu nedenle Agatón’un ölümüyle ilgili bir soruşturma başlatılıyor. Ailesiyle beraber Meksika’nın Yucatán eyaletinin Cancún’un batısındaki Motul şehrindeki Coco Resort & Villas Hotel’de konaklayan Agatón, geceyi sevdikleriyle havuz başında geçirdi.

ÖLÜM HİKAYESİ VE YETKİLİLERİN ARAŞTIRMALARI

Gece yarısından sonra yalnız kalan Agatón’dan bir süre haber alınamayınca, yakınları sabah saatlerinde aramaya başlıyor. Cansız bedeni havuzda bulan aile, hemen sağlık ekiplerine haber veriyor fakat Agatón’un çoktan hayata veda ettiği anlaşılıyor. Polis, olayın cinayet olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. İki hafta önce Agatón’un yaşadığı şehirdeki spor salonunun önüne tehdit içeren bir pankart asıldığı öğreniliyor. Genç kadının bu pankartı kendi elleriyle kaldırdığı, ancak durumu yetkililere bildirmediği iddia ediliyor.

ÖNCEKİ TEHDİTLER VE OLAYLAR

Agatón, 2017 yılında da tehditlerle karşı karşıya kalmıştı ve o dönemdeki sevgilisi Chiri Roberto’nun eski bir savcı olduğu biliniyor. Ayrıca, 2023 yılında Agatón’a ait spor salonunda bir gencin barbellin altında kalarak hayatını kaybettiği ve olayın antrenörün ihmali sonucu gerçekleştiği öne sürülüyor. Yetkililer bu olaylarla Agatón’un ölümü arasında bir bağlantı olup olmadığını araştırmaya devam ediyor.

Yucatán Vücut Geliştirme ve Fitness Derneği’nin (YAFFEY) başkan yardımcısı olan Agatón, 2017 yılında “Mister Mexico” yarışmasında Fitness Şampiyonu unvanını kazanmıştı. Geçtiğimiz yıl Motul Karnavalı Kraliçesi seçilen başarılı sporcu, ayrıca İspanya’daki Mr. Olympia Amateur yarışmasında bikini kategorisinde birincilik elde etmişti.