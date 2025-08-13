Meksiko’da Şiddetli Yağışlar Sele Neden Oldu

ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR SEL OLUŞTURDU

Meksika’nın başkenti Meksiko, son günlerde yaşanan yoğun yağmurlar nedeniyle ciddi bir sel felaketi ile karşı karşıya kaldı. Kentin merkezinde, pazar günü aniden yağan yağmur, daha önce 1952 yılında kaydedilen rekoru aşarak önemli bir ölçüde su birikmesine yol açtı.

REKOR YAĞIŞ MİKTARI

Yağış miktarları, kenti ve çevresini etkileyen sel olaylarıyla birlikte gün yüzüne çıktı. Pazar günü gerçekleşen bu durum, hem yerel yönetimler hem de vatandaşlar için sorun haline geldi.