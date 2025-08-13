Haberler

Meksiko’da Şiddetli Yağışlar Sele Neden Oldu

ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR SEL OLUŞTURDU

Meksika’nın başkenti Meksiko, son günlerde yaşanan yoğun yağmurlar nedeniyle ciddi bir sel felaketi ile karşı karşıya kaldı. Kentin merkezinde, pazar günü aniden yağan yağmur, daha önce 1952 yılında kaydedilen rekoru aşarak önemli bir ölçüde su birikmesine yol açtı.

REKOR YAĞIŞ MİKTARI

Yağış miktarları, kenti ve çevresini etkileyen sel olaylarıyla birlikte gün yüzüne çıktı. Pazar günü gerçekleşen bu durum, hem yerel yönetimler hem de vatandaşlar için sorun haline geldi.

ÖNEMLİ

Haberler

Bestemsu Özdemir, Romantik Evlilik Teklifi Aldı

Bestemsu Özdemir, "Semiramis" dizisindeki rolüyle dikkat çekerken, eski basketbolcu sevgilisi Ersin Görkem'den aldığı evlilik teklifini kabul etti ve yüzüğünü sosyal medya üzerinden paylaştı.
Haberler

Kocasinan’da Park Halinde Kamyonet Yandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde park halindeki bir kamyonette çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi ve polis soruşturma başlattı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.