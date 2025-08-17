Melania Trump, Putin’e Barış Çağrısı Yaptı

BARIŞ ÇAĞRISI YAPILDI

Melania Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e gönderdiği mektupla barış çağrısı yaparak, “Siz, yalnızca bir kalem darbesiyle bu vizyonu hayata geçirebilecek birisiniz. Çocukların masumiyetini koruyarak yalnızca Rusya’ya değil, aynı zamanda insanlığa hizmet etmiş olursunuz” dedi. Melania Trump, ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi olarak Putin’e özel bir yazı kaleme aldı. Beyaz Saray yetkilileri, geçtiğimiz cuma günü Trump ile Putin arasında Alaska’da yapılan görüşmelerde mektubun ABD Başkanı tarafından bizzat iletildiğini aktardı. Yetkililer, mektubun içeriği hakkında bilgi vermezken, Ukrayna’daki savaş nedeniyle çocukların kaçırılmasına dair ifadeler bulunduğunu belirtti. Trump, eşinin mektubunu sosyal medya üzerinden de paylaştı.

ÇOCUKLARIN MASUMİYETİ ÜZERİNE

Melania Trump’ın Putin’e yazdığı mektupta, “Sayın Başkan Putin, her çocuk kalbinde aynı sessiz hayalleri taşır; ister bir ülkenin kırsalında rastgele doğmuş olsun, ister görkemli bir şehir merkezinde. Sevgiyle ve imkanlarla dolu, tehlikeden uzak bir güvenlik hayal ederler. Biz ebeveynler olarak, gelecek neslin umudunu beslemek bizim görevimizdir. Liderler olarak, çocuklarımızı koruma sorumluluğumuz yalnızca bir avuç insanın konforuyla sınırlı değildir. Tartışmasız şekilde herkes için onur dolu bir dünya inşa etmeye çalışmalıyız” ifadeleri yer aldı. Mektubun etkileyici bir bölümünde, “Coğrafya, hükümet ve ideolojiden üstün bir masumiyetle… Ancak günümüz dünyasında, bazı çocuklar karanlıkla çevrili sessiz bir kahkahayı taşımaya mecbur kalıyor” denildi.

UKRAYNA’DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Trump’ın Alaska’daki görüşmesi sonrası gerçekleşen telefon görüşmesinde, mektup için Melania’ya teşekkür etti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Bu gerçek bir hümanist yaklaşımdır” ifadesini kullandı.

KAÇIRILAN ÇOCUKLAR SORUNU

Ukrayna, Rusya’nın ailelerinin veya vasilerinin rızası olmadan on binlerce Ukraynalı çocuğu kaçırmakla suçlayarak bu durumu Birleşmiş Milletler (BM) soykırım anlaşmasının tanımına uygun bir savaş suçu olarak nitelendirdi. BM İnsan Hakları Ofisi, Rusya’nın 2022’de başlattığı işgalin başlangıcından bu yana milyonlarca Ukraynalı çocuğun acı çektiğini ve haklarının ihlal edildiğini bildirdi.