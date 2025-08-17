Melania Trump’san Putin’e Barış Mektubu

MEKTUBUN İLETİLMESİ

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e bir barış mektubu yazdı. Başkan Trump, eşinin yazdığı mektubu Putin ile yapacağı görüşme öncesinde iletti. Rus lider, Melania Trump’ın mektubunu Washington ve Moskova heyetlerinin huzurunda okudu. Mektup, Amerikan FOX News yayın organında yayımlandı.

ÇOCUKLARA VE GELECEK NESİLLERE VURGU

Melania Trump, mektubuna “Sayın Başkan Putin” şeklinde başlayarak, çocukların ve dünyanın dört bir yanındaki gelecek nesilleri korumanın gerekliliğini vurguladı. First Lady, her çocuğun sevgiyi ve tehlikeden uzak bir yaşam sürme hayali kurduğunu dile getirerek, liderlerin olarak çocukları yaşatma sorumluluklarına dikkat çekti. “Her neslin çocukları hayata coğrafya, hükümet veya ideolojinin ötesinde bir masumiyetle başlar” ifadesini kullandı.

İNSANLIĞA HİZMET EDİYORUZ

Melania Trump, mektubunda çocukları korumanın, insanlığın kendisine hizmet etme yolunda önemli bir adım olduğunu aktardı. Sözlerini, “Sayın Putin, bu vizyonu bugün sadece bir kalem darbesiyle hayata geçirebilecek konumdasınız. Zamanı geldi.” şeklinde noktaladı.