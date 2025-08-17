Melania Trump’tan Putin’e Barış Mektubu

MEKTUBUN İÇERİĞİ VE GÖRÜŞME

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın eşi ve First Lady Melania Trump, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’e bir barış mektubu yazmış bulunuyor. Başkan Trump, Melania’nın kaleme aldığı mektubu, Putin ile yapılacak görüşme öncesinde kendisine iletti. Ayrıca, Rus lider, Melania Trump’ın mektubunu Washington ve Moskova delegasyonlarının önünde okudu. Bu olay, Amerikan FOX News yayın organında yer buldu.

ÇOCUKLAR VE GELECEK NESİLLER

Melania Trump, mektubuna “Sayın Başkan Putin” ifadeleriyle giriş yaptı. Çocukların ve dünyanın dört bir yanındaki gelecek nesillerin korunması gerektiğini dile getirdi. First Lady, mektubunda her çocuğun sevgi dolu ve tehlikeden uzak bir yaşam sürme hayalini taşıdığını belirtti ve bu bağlamda lider olarak çocukları yaşatma sorumluluğunun üstümlere düştüğünü vurguladı. “Her neslin çocukları hayata coğrafya, hükümet veya ideolojinin ötesinde bir masumiyetle başlar” şeklinde ifadelerde bulundu.

İNSANLIĞA HİZMET VE TEKLİF

Amerikan First Lady’si, mektubunda çocukları korumanın insanlık adına büyük bir hizmet olacağını aktardı. Sözlerini “Sayın Putin, bu vizyonu bugün sadece bir kalem darbesiyle hayata geçirebilecek konumdasınız. Zamanı geldi.” şeklinde sonlandırdı. Bu açıklamalar, liderlerin sorumlulukları ve çocukların korunması konusundaki önemine dikkat çekiyor.