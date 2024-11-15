Melek Bal Yeniden Hayata Tutundu!

UMUT AKYÜREK’İN KIZI MELEK BAL HASTANEYE YATIRILDI

Umut Akyürek ile Oktay Ertuğrul’un madde bağımlılığı ve psikolojik sorunlar yaşayan kızları Melek Bal, hastaneye yatırıldı. Kızı için yardım isteyen Akyürek, 19 yaşındaki Melek Bal’ın son durumu hakkında bilgi verdi. Şarkıcı Umut Akyürek, madde bağımlılığı ve psikolojik sorunlar nedeniyle hastaneye yatırılan kızı Melek Bal ile ilgili yeni açıklamalar yaptı.

DESTEK VE İLERLEME HİSSEDİYORUZ

Akyürek, “Çok iyi, ilerleme kaydettik. STK’ların yardımıyla şu an iyiyiz. Gençlerin hayatta tutunabilmesi için özel tedavi merkezlere ihtiyaçları var. Yavrumuz Allah’a şükürler olsun yeniden doğmuş gibi” ifadelerini kullandı. Bu süreçte yoğun destek aldığını belirten Akyürek, “Sanat dünyasından herkes destek oldu. Tanımadığımız binlerce kişinin desteğini hissettik, mesajlarını aldık. Ailevi konu olmaktan çıktı, toplumla ilgili çok büyük tehlike… Bu kimyasallar gençliği günden güne bitiriyor, zehirliyor. Tedavi anlamında eksikliğimiz var. Psikiyatri klinikleri bu işlerin çaresi değil. Bağımlılık için özel rehabilitasyon merkezleri açılması gerekiyor” şeklinde konuştu.

GENÇLERİN BU DURUMU ANLAŞILIYOR

Aileleri bu konuda uyaran Akyürek, “Zaten bu durum hemen anlaşılıyor. Çocuğun agresifleşmesi, odaya kapanması ve okuldan uzaklaşmasıyla anlaşılıyor. Ama önünü alamıyorsunuz, sokakta arkadaş ortamında o madde karşısına çıkıyor. Gençlerin hepsi kurtulmak istiyor” dedi. Sosyal medyada yardım talep eden Akyürek, “Kontrolsüzce rahatsızlığından dolayı kendini frenleyemediği için korkunç boyutlara vardı. Şu an kendimi odaya kilitledim, iki gündür yoktu. Çok büyük bir kriz yaşıyor. Polis çağırmak zorunda kaldım. Daha önce defalarca çağırdık ama sonuç değişmiyor” diye açıkladı.

TOPLUMUN GELECEĞİ İÇİN ÖNEMLİ

Ertuğrul, “Kızımızla birlikte bu konu simge oldu. Toplumun bu kadar etkilendiğini bilmiyorduk. 8 milyon bağımlıdan bahsediliyor. Bunları sokağa bıraktığın zaman, o çocukları ve toplumu kaybetmiş oluyoruz. Sokakta canlı bomba olarak geziyorlar. Bu konuyu gündemde tutmaya çalışıyoruz. Kızımız bu konuda çalışmak istiyor. Melek Sensin Derneği kurmak istiyor, kızlarla ilgili çalışmalar yapacak. Beraber çocuklarımızı sokaktan alacağız” dedi. Akyürek, “Güçlü Türkiye devletimizin çocuklara sahip çıkması gerekiyor. Aileler zor şeyler yaşıyor” ifadelerini kullandı.

İNTERNET VE TELEFON ORTAMLARI RİSK TAŞIYOR

Sosyal medyadaki uygulamalara dikkat çeken Akyürek, “Telefon ve internet ortamı tehlikeli. TikTok zaten. Toplumumuzun geldiği nokta ortada. Yetişkin insanlar bile 3-5 kuruş için kepaze oluyor. Ahlak ve şahsiyet kavramı yitirildi. Televizyonda daha eğitici ve pozitif programlar olmalı. Asıl sıkıntı, denetimsiz sosyal medya” dedi.

GEÇMİŞTE OLANLAR

Umut Akyürek, kendisi gibi şarkıcı olan Oktay Ertuğrul ile 2004’te evlenmiş ve 2005’te kızları Melek Bal’ı kucaklamıştı. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından takipçilerinden yardım istemişti. Akyürek’in yardım çığlığı karşılık bulmuş ve Melek Bal tedavi altına alınmıştı.