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Melek Gökçe, Denizde Boğularak Hayatını Kaybetti

Melek Gökçe, boğularak hayatını kaybetti

ANTALYA’NIN AKSU İLÇESİNDE SERİNLEMEK İÇİN DENİZE GİREN MELEK GÖKÇE (31) HAYATINI KAYBETTİ. OLAY, DÜN AKŞAM SAAT 22.00 SIRALARINDA KUNDU MAHALLESİ KUNDU SAHİLİ’NDE GERÇEKLEŞTİ. YAKINLARIYLA BİRLİKTE SAHİLE GİDEN MELEK GÖKÇE, BİR SÜRE SONRA DENİZDE ÇIRPINMAYA BAŞLADI.

İLK MÜDAHALE YAPILDI

SUDAN ÇIKARILAN GÖKÇE’YE ÇEVREDEKİLER TARAFINDAN İLK MÜDAHALE YAPILDI. DURUMUN ACİL OLDUĞU 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ’NE BİLDİRİLDİ. İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ. KISA SÜREDE BÖLGEYE ULAŞAN SAĞLIK EKİPLERİ, GÖKÇE’YE KIYIDA MÜDAHALE ETTİ.

YENİ EVLİYDİ

MALEK GÖKÇE, OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ. GÖKÇE’NİN YENİ EVLENDİĞİ VE KÜTAHYA’DAN ANTALYA AKSU’YA GELİN GİTTİĞİ ÖĞRENİLDİ.

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