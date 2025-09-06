Melek K., Eşini Aldatma Mesajları Aldı

ŞOK EDİCİ İKİLİ İLİŞKİ

İstanbul’da yaşayan 24 yaşındaki Melek K., evliliğinin 5. yılındayken eşi Bahri K.’nın kendisini aldattığını öğrenince derin bir şok yaşadı. Eşiyle yaşadığı tartışmalara rağmen barışan genç kadın, ardından Bahri K.’nın sevgilisi Gamze’den gelen mesajlarla sarsıldı.

TEHDİT VE HAKARET İÇEREN MESAJLAR

Gamze’nin Melek K.’ya gönderdiği mesajlarda “Eşini seviyorum, biz birlikte olduk” gibi ifadeler dikkat çekti. Bununla yetinmeyen Gamze, “Bahri’den hamileyim, seni süründüreceğim” diyerek hakaret ve tehditte bulundu. Eşinin sevgilisiyle birlikteki fotoğraflarını gören Melek K., öfkeyle Gamze’ye karşılık vererek, “Kim bilir kimden hamile kaldın, benim kocamı ayartıyorsun” açıklaması yaptı.

ŞİKAYET SÜRECİ BAŞLIYOR

Olayın ardından Melek K., karakola giderek şikayette bulundu. İfadesinde “Tehdit ve hakaretine maruz kalınca ben de hakaret ettim” diyen genç kadın, evraklarda müşteki ve şüpheli olarak kayda geçti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, her iki taraf hakkında “tehdit” ve “hakaret” suçlarından soruşturma başlattı. Savcılık, Gamze’nin kimliğini tespit etmek için telefon kayıtlarını incelemeye aldı.