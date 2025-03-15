Melek Mosso Saldırgan Mesajlara Tepki Gösterdi

MELEK MOSSO’NUN BALI TATİLİ

Seslendirdiği şarkılar ve güzelliği ile dikkat çeken Melek Mosso, geçtiğimiz günlerde eşi Serkan Sağdıç ile birlikte Endonezya’nın en bilinen tropik adalarından biri olan Bali’ye seyahat etti. Sosyal medya hesaplarından eğlenceli anlarını paylaşan ünlü sanatçı, nazardan etkilenerek hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

HASTANELİK OLDUĞUNU DUYURDU

Sosyal medya platformunda kolunun fotoğrafını paylaşan Melek Mosso, alerji nedeniyle hastaneye gittiğini açıkladı. Vücudunun aniden kabarması sonucu hastaneye başvuran Mosso, yaptığı paylaşıma “Alerjiden çektiğimi hiçbir şeyden çekmiyorum.” notunu ekledi. Hastanede aldığı tedavi sonrasında sağlığına kavuşan Melek Mosso, Bali tatiline yaptığı seyahate eşiyle birlikte devam ediyor.

Son olarak sosyal medya üzerinden güneşlendiği anlarda makyajsız ve doğal halini paylaşan Melek Mosso, takipçilerinden gelen mesajlar üzerine tepkisini dile getirdi. “Dün çektiğim makyajsız fotoğraf yüzünden DM kutum yargı dağıtan erkeklerle dolup taşmış” diyen Mosso, “Toplum önündeki kadınlara bu şekilde saldırgan, edepsiz ve üstünüze vazife olmayan şeyleri nasıl yazdığınızı hala aklım almıyor. Düşünün ki insanlar kendini seviyor. Ben kendimi makyajlı da seviyorum, makyajsız da seviyorum. Artık kadınlara bu şekilde güzellik normlarıyla ya da başka sınırlarla saldırmaktan vazgeçin” ifadeleriyle duruma sert bir tepki gösterdi.