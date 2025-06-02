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Melekbaba’da Kaza, 1 Kişi Yaralandı

KAZA NEDENİYLE BİR YARALI

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı ve bu olay sonucunda bir kişi yaralandı. Kaza, saat 20.00 civarında Melekbaba Mahallesi’nde Kudüs Caddesi üzerinde gerçekleşti.

Olayda, B.E.’nin kullandığı 23 AFE 525 plakalı otomobil ile E.D. yönetimindeki 34 FKK 649 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü E.D. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine hızla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazanın hemen ardından bölgeye gelen bazı mahalle sakinleri, bu caddede sıkça kaza yaşandığını belirterek, güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini ifade etti. Tepki gösteren grup yolu trafiğe kapatarak durumu protesto etti.

POLİS MÜDAHALESİYLE YOL AÇILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, yolu trafiğe yeniden açarak durumu kontrol altına aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Mahalle sakinleri, benzer kazaların tekrar yaşanmaması için yetkililerin gerekli önlemleri almasını bekliyor.

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