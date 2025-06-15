Melekli’de Yaşlı Kadın Otları Yaktı

YAŞLI KADIN KURU OTları ATEŞE VERİYOR

Iğdır’ın Melekli beldesi yakınlarında uluslararası kara yolunda gerçekleşen bir olayda, ismi öğrenilemeyen yaşlı bir kadın, yolun ayırıcı bölümündeki kuru otları ateşe verdi. Edinilen bilgilere göre, kadın elindeki çakmakla otları yakmaya başladı ve ilerledikçe diğer alanları da aynı şekilde ateşe vermeyi sürdürdü.

SÜRÜCÜLER ŞAŞKINLIK YAŞADI

Olayı gözetleyen sürücüler, durumu hem şaşkınlıkla karşıladı hem de kadının eylemine tepki gösterdi. Araçlarından korna çalarak kadınla iletişim kurmaya çalışan vatandaşlar, yaşlı kadının bu uyarılara kayıtsız kalmasına tanık oldu. Kadın, kısa bir süre sonra olay yerinden ayrıldı.

YANGIN DUMANLARI YÜKSELİYOR

Kuruyan otların yanmasıyla birlikte, yol kenarında dumanlar yükselmeye başladı. Çevredeki vatandaşlar bu durumu itfaiyeye bildirdi. Kadının kuru otları neden yaktığı bilinmezken, yangında ayırıcı kısımda bulunan ağaçlar da zarar gördü. Neyse ki, elektrik direkleri ve çevredeki ekili alanlar yangından etkilenmedi ve muhtemel bir faciayı önledi.