Melenia, FETÖ’nün okulunda!

Melenia Trump'un FETÖ'ye ait olan bir okulu ziyaret ettiği belirtildi.

Donald Trump’ın kızı eşi Melenia Trump’ın FETÖ’ye ait bir okula ziyaret ettiği ortaya çıktı.

Trump, okula giderek çocuklarla fotoğraf çektirdi. Melenia Trump’ın ziyaretinde FETÖ’nün üst düzey isimlerinin de hazır bulunduğu öğrenildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi First Lady Melania Trump, sosyal medyada tepki çeken bir ziyaret gerçekleştirdi.

Oklahoma eyaletinde bulunan Tusla kentindeki DOVE Discovery okulunu ziyaret eden Melania Trump, daha sonra bu ziyaretiyle ilgili bir de paylaşım yaptı.

Anadolu Ajansı’nın 2016 yılında yayınladığı listeye göre ise, Trump’ın ziyaret ettiği okul ABD’deki FETÖ bağlantılı okullardan birisi. Dışişleri Bakanlığı daha önce bu okulların kapatılması için resmi girişimde bulunmuştu.