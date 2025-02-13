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Spor

Meler’e İtalyan Medyasından Sert Eleştiri

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ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDEKİ GÖSTERİLEN PERFORMANS

Dün akşam oynanan Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Club Brugge, evinde Atalanta’yı 2-1 yenmeyi başardı. Maçın hakemi Halil Umut Meler’in yönettiği karşılaşmada, Club Brugge galibiyetini 90+2. dakikada kazandığı penaltı ile elde etti.

PENALTI TARTIŞMASI

Atalantalı savunmacı Isak Hien ile Brugge’un golcüsü Gustaf Nilsson arasındaki pozisyonda, Meler penaltı noktasını gösterdi. Bu karara itirazlar gelmesine rağmen, Meler kararını değiştirmedi. Bu durum, İtalyan medyasında çeşitli tepkilere yol açtı.

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