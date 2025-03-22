Meler, İrlanda-Bulgaristan Maçını Yönetecek

MAÇIN DETAYLARI

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, 23 Mart 2025 Pazar günü İrlanda Cumhuriyeti ile Bulgaristan arasında gerçekleşecek UEFA Uluslar Ligi Play-Off rövanş maçını yönetecek. Karşılaşma, İrlanda’nın Dublin şehrindeki Aviva Stadyumu’nda saat 20.45’te başlayacak.

Bu önemli müsabakada Halil Umut Meler’in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek. Ayrıca, karşılaşmanın dördüncü hakemi Mehmet Türkmen olacak. VAR pozisyonunda ise Hollanda Futbol Federasyonu’ndan Dennis Johan Higler görev alacak. AVAR görevini ise yine Hollanda’dan Ingmar Oostrom yerine getirecek.

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Bu karşılaşma, uluslararası platformda dikkat çeken maçlardan biri olarak öne çıkıyor. Her iki takım da galibiyet için kıyasıya mücadele edecek. Мaça dair tüm gelişmeler, futbolseverler için takip edilecek.