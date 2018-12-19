Melih Gökçek desteğini çekti

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in Mehmet Özhaseki’den desteğini çektiği konuşuluyor.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in, sosyal medya hesabından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’ye dair attığı tweetleri sildiği görüldü. Gökçek’in bu hareketiyle, Özhaseki’den desteğini geri çektiği yorumları yapıldı.

AK Parti Ankara’da, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin adaylığını duyurmuştu. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de Özhaseki’nin adaylığını olumlu karşılamıştı.

Gökçek, kişisel Twitter hesabında Özhaseki’yi destekleyen açıklamalarda bulunmuştu. Gökçek bir paylaşımında, Özhaseki’nin fotoğrafını paylaşarak “AK Partimizin 60 Belediye Başkan Adayı belli oldu. Ankaramızın adayı Sayın Mehmet Özhaseki. Sayın Özhaseki’ye, diğer adaylara ve ittifakın adaylarına başarılar diliyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Gökçek, daha sonra katıldığı bir televizyon programında, “Özhaseki’yi destekliyorum. Aday olmasında katkım olmuştur” diye belirtmişti.

CHP MANSUR YAVAŞ’I ADAY GÖSTERDİ

CHP Parti Meclisi, yerel seçimde aday olacak isimlerin bazılarını dün belirledi.

Ankara’da Mansur Yavaş’ın adaylığı kesinleşirken, Melih Gökçek’ten dikkat çeken bir adım geldi.

Gökçek’in sosyal medya hesabından, Mehmet Özhaseki’ye dair attığı tweetleri sildiği görüldü. Gökçek’in bu hareketiyle, Özhaseki’den desteğini geri çektiği yorumları yapıldı.

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