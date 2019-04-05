Melih Gökçek’ten çalınan oy açıklaması

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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 1999 seçimlerinde çalınan oylarla ilgili konuştu.

İstanbul ve Ankara’da 31 Mart seçimlerinin ardından yapılan oy kaydırma hatları ve geçersiz oylarına yapılan itirazlara CHP’nin karşı çıkmasının ardından YSK olağanüstü toplanarak sayım kararı almıştı. Tüm bu gelişmeler devam ederken Melih Gökçek, 1999 seçimlerinde Ankara’da 80 bin oyun nasıl kendisinden çalındığını sosyal medya hesabından anlattı.

Yerel seçimler sonrası sandık tutanaklarında tespit edilen kaydırma ve usulsüzlükler tartışılırken, Melih Gökçek oldukça çarpıcı bir hatırasını dile getirdi.

Kişisel Twitter hesabından bir video yayınlayan Gökçek 1999 yılındaki yerel seçimde 80 bin oyunun nasıl yok edildiğini şöyle anlattı:

ÖNCE ANKET ŞİRKETİNE GİDİP, KAÇ OY FARKLA KAZANACAĞINI SORMUŞLAR

“Erhan Göksel, Verso şirketinin sahibiydi rahmetli. Seçim öncesi Erhan’ın yanına, Başbakanlık Takip Kurulu’ndan iki kişi geliyor. Erhan’a, seçimin sonucunun ne olacağını soruyorlar. O da ‘Melih kazanır’ diyor.

‘Kaç oyla’ diyorlar. ’50 bin farkla kazanır’ cevabını veriyor. Öyle deyince çekip gidiyorlar.

“CHP BENİM BİRÇOK SEÇİMİMDE HEP HİLEYE BAŞVURDU, BUGÜN DE KESİNLİKLE HİLE VAR”

Niye anlatıyorum bunu? Özellikle CHP, benim birçok seçimimde hep hileye mücaraat etmiştir. İcap ederse öbürlerini de anlatırım. Şimdi bugün de, Ankara ve İstanbul seçimlerinde kesinlikle CHP kanadında, özellikle FETÖ’nün adamlarının yardımıyla pek çok hile oldu. Bu, iki kere iki dört gibi açık.

Bakın, İstanbul’daki daha ilk sayımlarda 11 bin oy geldi. Bence, Sayın Binali Yıldırım İstanbul seçimini yüzde yüz kazandı! 99 değil.

Bunu açıkça kamuoyunun bilgisine sunuyorum. Ve olayları lütfen böyle değerlendirin.

Kişisel Twitter hesabından bir video yayınlayan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 1999 yılındaki yerel seçimde 80 bin oyunun nasıl yok edildiğini anlattı.

TRT