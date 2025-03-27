Melih İbrahimoğlu: Konyaspor’da Kendimi Geliştireceğim

GENÇ FUTBOLCU MELİH İBRAHİMOĞLU’NUN HEDEFLERİ

Konyaspor’un 24 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Melih İbrahimoğlu, Avrupa’dan bazı ekiplerin kendisini izlediğini, ancak bu durumun kendisine ulaşmadığını belirtiyor. “Konyaspor için ne iyi gelirse onu yapmayı düşünüyorum. Bu sene Konyaspor’da kendimi geliştirmeye çalışıp, takım olarak hak ettiğimiz yere gelmeye çalışacağım” diyor. İbrahimoğlu, Konyaspor ile bu sezon başında 3 yıllık bir sözleşme imzaladı. Süper Lig’de 12 maça 11 kez ilk 11’de başladı ve toplamda ise 22 maçta süre aldı. Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 4 maçta 1 gol ve 1 asistle dikkat çekti. Melih, ligin 28. haftasında oynanan Beşiktaş karşılaşmasında da forma giydi.

PERFORMANSINI ARTIRMAK İSTİYOR

Konyaspor’da oynadığı için mutlu olduğunu ifade eden İbrahimoğlu, “Performans olarak ilk başlarda kendimi çok göstermeye çalıştım. Ali Çamdalı hocam döneminde oyuna girme fırsatım oldu. Kendimi gösterdiğimi düşündüm. Daha iyi olduğumu biliyordum. Sonrasında ise Recep hocayla çalışmaya başladık. O sağ olsun bana zaman verdi, oynama şansı buldum. Yavaş yavaş kendimi buluyorum, daha iyi oluyorum” şeklinde konuşuyor.

Konyaspor’un bulunduğu durumun haksız olduğunu belirten genç futbolcu, “Tabii ki Konyaspor olduğu yeri hak etmiyor. Çok fazla talihsiz olaylar yaşadık. İnşallah Beşiktaş maçı sonrası iyi bir çıkış yakalarız. Cuma günü Gaziantep maçını kazanıp o alt sıralardan kurtulacağız” diyor.

AİLE ORTAMINDAN TAMAMEN MEMNUN

Melih, Konyaspor’daki oyuncular ve hocalarla olan ilişkilerinin çok iyi olduğunu, burada güzel bir aile ortamı bulduğunu da vurguluyor. “Açık konuşmak gerekirse Türkiye’ye geldiğimde bu kadar aile ortamı olduğunu düşünmüyordum. Konyaspor’daki arkadaşlarımla çok iyiyiz. Hocalarımızla da aramız çok iyi” ifadelerini kullanıyor.

KUPA HEDEFİ VE GIDA DENEMELERİ

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde İskenderunspor ile oynayacakları maça da dikkat çeken Melih, “Konyaspor bu kupayı daha öncelerde kazanmış bir takım. Bu sezon da kazanmak istiyoruz. Hedefimiz kupayı kazanmak” şeklinde konuşuyor. Ayrıca, Konya’yı ve yemeklerini çok sevdiğini de belirten futbolcu, “Etli ekmeği denedim ve çok beğendim. Konya benim açımdan çok sakin ve güzel bir şehir” diyerek, bu şehirde yaşamaktan memnun olduğunu ifade ediyor.