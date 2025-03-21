Melih Kabasakal: Hedefim A Milli Takım

MİLLİ TAKIM HEDEFİ

Sezon başında A Milli Takım’a gitme hedefi koyan Eyüpspor’un başarılı orta sahası Melih Kabasakal, bu hedefe çok yaklaştığını belirtiyor. Melih, “Sakatlık yaşamasaydım milli takıma çağrılmayı bekliyordum. Her futbolcunun hayalidir zaten milli formayı giyebilmek. İnşallah bundan sonraki süreçte çok çalışıp milli formayı giymek istiyorum” ifadeleriyle düşüncelerini dile getirdi. Trendyol Süper Lig’de bu sezon 23 maçta Eyüpspor formasını terleten ve 2 asist yapan Melih, İhlas Haber Ajansı muhabirine çeşitli konularda açıklamalarda bulundu.

SAGATLIĞIMLA İLGİLİ SÜREÇ

Melih, sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kaldığını ve tedavi sürecine dair bilgiler vererek, “Sakatlığımda 3 haftalık bir süreç oldu ama 4 haftayı tamamlamam lazım. Kendimi çok iyi hissediyorum. Fakat riskli bir durum var, hemen dönersem nüksedebilir. Onun için tedbirli davranmaya çalışıyoruz. İnşallah Başakşehir maçında hazır olacağım” diyerek durumu hakkında bilgi verdi.

Eyüpspor’da bir aile ortamı olduğuna dikkat çeken Melih, “Çok değerli başkanımız, teknik ekibimiz ve hocamız var. Bütün imkanları bize sağlıyorlar. Tabii hedefimiz Avrupa kupalarına gitmek. Onun için tesisleşmede daha çok ilerlemeye çalışıyoruz. Futbolcular burada mutlu. Çok güzel bir aile ortamı var” dedi. Süper Lig’e yeni çıkmış bir takım olarak hedeflerinin Avrupa kupalarına gitmek olduğunu belirtti.

ARDA TURAN’A ÖVGÜLER

Teknik Direktör Arda Turan hakkında değerlendirmede bulunan Melih, “Arda hoca futbolculuk döneminde çok büyük bir oyuncu ve Türk futbolu için efsaneydi. Çok büyük hocalarla çalıştı, büyük kulüplerde oynadı. Tabii ki oradaki tecrübeleri burada aktarıyor. Bize doğru futbolun nasıl oynanacağını öğretiyor. İletişimi de çok kuvvetli bir hoca. Çok büyük kulüplere hoca olacağını düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

Sezon başında yapılan sıkı antrenmanların önemine vurguda bulunan Melih, “Hocamız bize hep, ‘Herkes uyuyorken, biz çalışacağız, koşacağız ve bunun meyvelerini yiyeceğiz’ derdi. Sezon boyunca bunun meyvelerini yedik. Evet, futbolcular için zor ama benim için çok da zor değildi.” diyerek çalışma disiplininin takım için ne kadar faydalı olduğunu ifade etti.

AHMET KUTUCU’NUN YOKLUĞU

Devre arası transfer döneminde Galatasaray’a transfer olan Ahmed Kutucu’nun yokluğunu da değerlendiren Melih, “Ama Ahmed Kutucu’nun yokluğu tabii ki hücumda bizi etkiliyor. Tıkandığımızda bizim gol umudumuzu yükselten Ahmed’di.” dedi. Ayrıca, Ahmed ile sık sık görüştüğünü de vurgulayarak, “Kardeşim o benim. Çok seviyorum onu.” ifadelerini kullandı.

Kendi performansını değerlendiren Melih, “Kötü oynadığım maçlar da oldu ama sezon genelinde iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum.” diyerek, Arda hocanın kendisine sürekli olarak gol atma konusunda sitem ettiğini belirtti. “İnşallah gol atıp onu da mutlu ederim.” şeklinde ekledi.

HAKEMLERLE İLETİŞİM SIKINTISI

Son olarak, hakemlerin iletişimi hakkında da görüşlerini paylaşan Melih, “Hakemlerin bizimle iletişimi çok kötü. Çok üstten konuşuyorlar.” diyerek, iletişimin düzeltilmesi gerektiğine dikkat çekti.