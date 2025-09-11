Melih Kabasakal, Hedeflerine Ulaşmak İstiyor

MELİH KABASAKAL’IN HEDEFLERİ

Gaziantep FK’nın yeni transferi Melih Kabasakal, kulübe katıldığı için duyduğu mutluluğu ifade ederek, “Bizim bir hedefimiz var. Yukarılara oynamak istiyoruz. Umarım bu maçı da kazanırız. Hedefimize doğru yola çıkarız” dedi. Süper Lig’in 5’inci haftasında sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak olan Gaziantep FK, hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü ve ısınma ile koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

KAZANMA ARZUSU VE GOL HEDEFİ

Kocaeli maçından puan alarak Trabzon’a 3’te 3 yaparak gitmek istediklerini ifade eden Kabasakal, “Çok heyecanlı ve mutluyum, buraya gelirken transfer sürecim iki günde oldu. Büyük takım dahil çok isteyenim vardı ancak burayı tercih ettim” şeklinde konuştu. Şehri gezme fırsatı bulduğunu belirten Kabasakal, ilk maçında gol atmaktan dolayı mutluluğunu dile getirdi. Ayrıca, milli ara süresince iyi çalıştıklarına dikkat çekti.

BURAK YILMAZ’IN ETKİSİ

Kabasakal, Burak Yılmaz’ın kulübe gelmesinde büyük etkisinin olduğunu vurgulayarak, “Beni ilk aradığında heyecanlandım ve mutlu oldum. Çok iyi karşıladılar beni. Kulübe, hocama ve ekibe çok teşekkür ediyorum” dedi. Gelişen sürecin, Kabasakal’ın futbol kariyeri için yeni bir başlangıç olduğunun altını çizerek, sonraki maçlarda da gol atma hedefinde olduğunu belirtti.