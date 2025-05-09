Melih Karalar Yeni Zelanda Büyükelçisi Oldu

YENİ ZELANDA BÜYÜKELÇİSİ MELİH KARALAR’IN ATAMASI

Yeni Zelanda’nın yeni büyükelçisi olarak Melih Karalar atandı. 10 Mayıs 2025’te Resmi Gazete’de yer alan atama kararlarıyla bu durumu duyuruldu. Melih Karalar’ın kim olduğu, hayatı ve biyografisi ise kamuoyu tarafından merak ediliyor. İşte, onun hakkında bazı detaylar…

MELİH KARALAR’IN HAYATI VE EĞİTİMİ

1971 yılında Ezine/Çanakkale’de doğan Melih Karalar, evli ve bir çocuk babasıdır. Eğitim hayatına Burdur Cumhuriyet Lisesi’nde başlamış, ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1992 yılında mezun olmuştur.

Askerlik görevini tamamladıktan sonra, 1995 yılında Dışişleri Bakanlığı’na katılan Karalar, burada birçok farklı pozisyonda bulunmuştur. Yurtdışında ise Münih Başkonsolosluğu, Addis Ababa, Manila ve Wellington Büyükelçilikleri gibi önemli görevlerde çalışmıştır.