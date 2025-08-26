Haberler

Melih Özdemir, Kula’da Birinci Oldu

MELİH ÖZDEMİR, ŞAMPİYONLUK KAZANDI

Manisa’nın Kula ilçesinde yetişen genç pehlivan Melih Özdemir, CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi’nin 6. ayağı olan Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri’nde rakiplerini yenerek “Deste Büyük Boy” kategorisinde birinci oldu. Turgutlu Güreş Akademisi Kulübü’nden spor yapan Özdemir, azim ve mücadelesi ile hem seyircilerin takdirini kazandı hem de memleketi Kula’yı gururlandırdı.

Özdemir’in elde ettiği bu başarı, Kula’da büyük bir sevinçle karşılandı. Spor camiasında, genç pehlivanın ilerleyen yıllarda daha büyük başarılara imza atacağına dair güçlü bir inanç var. Başarılarından dolayı kutlanan Melih Özdemir, gelecekteki maçlarında da aynı azim ve kararlılıkla mücadele edeceğini gösteriyor.

PİLOT’un 13. Dönem Girişimleri Açıklandı

Türk Telekom Ventures, yerli teknoloji girişimlerini desteklemek ve küresel pazarlara ulaştırmak için PİLOT'un 13. dönemine katılan girişimleri duyurdu.
Kocaelispor’un Borcu, 150 Milyon TL

Kocaelispor'un basın sözcüsü, kulübün 150 milyon TL borcuyla borçsuzluk belgesi alamadığını ancak transferin engellenmediğini, gerekli çalışmaların 30 Eylül'e kadar tamamlanacağını duyurdu.

