Meliha Diken Türk Voleybolcu, 1993

MİLLİ VOLEYBOLCU MELİHA DİKEN’İN TANITIMI

2025 FIVB Milletler Ligi’nde ikinci hafta maçlarının heyecanı devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu haftaki mücadelelerini sürdürürken, sporseverler Meliha Diken hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyor. Peki, Meliha Diken kimdir ve neler yapıyor?

MELİHA DİKEN KİMDİR?

Meliha İsmailoğlu Diken, 17 Eylül 1993 tarihinde Bosna-Hersek’te dünyaya gelmiştir. Türkiye kadın millî voleybol takımının yanı sıra, Sultanlar Ligi’ndeki Fenerbahçe takımında smaçör pozisyonunda görev yapıyor. Voleybol kariyerine başlamadan önce, OK Kula Gradacac, İlbank, Eczacıbaşı ve VakıfBank gibi köklü kulüplerde de forma giydi.

Spor geçmişi olan bir aileye mensup olan Meliha Diken’in babası da basketbolcuydu. Küçük yaşlarda babasını örnek alarak spor yapma isteği oluştu. Ancak yaşadığı bölgede kız çocukları için uygun bir basketbol okulu bulamayınca voleybol oynamaya karar verdi. Bu karar, onun voleyboldaki başarısının temelini oluşturdu.