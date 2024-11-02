Melike Şahin Grammy Listesine Girdi

MÜZİK KÜLTÜRÜ TANITILIYOR

Grammy editörleri tarafından özenle oluşturulan bu platformda, Şahin, zengin müzik kültürünü dünya çapında bir izleyici kitlesine sunuyor. Global Spin serisi, Coldplay ile aynı sahneyi paylaşan Elyanna gibi yıldızların yanı sıra, Fransız sanatçı GIMS gibi uluslararası üne sahip isimleri de bünyesinde barındırıyor.

KÜLTÜRELERARASI BULUŞMALAR

Şahin, Global Spin performansıyla kültürlerarası müzik buluşmalarına bir yenisini daha katarken, Türkiye’yi temsil etme konusunda da başarı elde etti.