Melike Toyguncu’nun Kaybının Ardından Adalet Arayışı

MELİKE TOYGUNCU’NUN AİLESİNDEN ADalet ÇAĞRISI

Ankara’nın Sincan ilçesinde 14 yıl önce kaybolan Melike Toyguncu’nun ailesi, kızlarının bulunmasını talep ediyor. Anne Fatma Toyguncu, “Ben yavrumun ‘anne’ demesini özledim. Benim evimin kolonuydu. Benim evimin kolonları Melike’mden sonra çöktü. Biz hayat yaşamadık, biz bittik” diyerek dile getiriyor acısını. 14 yaşındaki Melike, 18 Ocak 2011’de ablası Şerife için üniversite sınavı formu almak üzere evden çıkmış ve bir daha geri dönmemişti. Ailesi durumu yetkililere bildirdi ve soruşturma başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonucunda dört sanık hakkında dava açıldı. 2015’te sonuçlanan dava Yargıtay tarafından bozuldu ve 2018’de yeniden başladı.

SANIKLAR HAKKINDA DAVALAR

Ankara Batı 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen davada sanıklara, “Kasten öldürme”, “Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma”, “Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma”, “Çocukları fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak” ve “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçlamaları yöneltildi. İki sanık için geçtiğimiz hafta Cuma günü yapılan duruşmada 6 yıl 3 ay hapis ve 4 bin TL para cezası kararı verildi. Gerekçeli karar sonrası, yattıkları süreler ceza sürelerine sayılacağı için tahliye edilmeleri gündeme geliyor. Diğer iki sanık ise mevcut delil yetersizliği nedeniyle tutuksuz yargılanıyor. Aile, mahkeme kararının adil olmadığını ifade ederek adalet talep ediyor.

AİLENİN ACILI BEKLEYİŞİ

Kızlarının eşyalarıyla avunan anne Fatma Toyguncu, “Öldüyse ölüsünü, diriyse dirisini getirsinler bana” diyerek adaletin yerini bulmasını bekliyor. Kızının kaybolduğu günü anlatan Toyguncu, “Kızım 14 yaşına yeni girmişti, ablası için form almaya çıkmayı planlamıştı ve bir daha dönmedi. Kızımın bir evde 53 gün tutulduğu bilirkişi raporuyla ispatlandı” diyerek acısını paylaşıyor. Aile, kızlarının bulunduğu yeri öğrenmek için mücadele ediyor.

UMUTSUZ BEKLENTİLER

Anne Toyguncu, “Ben yavrumu okutacaktım, onu topluma kazandıracaktım” diyerek geçmişteki hayallerini dile getiriyor. “Ölmeden bir kere bağrıma basayım” diyerek, her gün umutla beklediğini ifade ediyor. Kızının kaybolduğundan beri gözyaşları içinde, onun eşyalarını sakladığını belirtiyor. “Benim yavrum Melike’m, bulunsun. Yeter!” diyen Toyguncu, 14 yıl süresince yaşadıklarını ve her yeni günde kızlarından haber almayı ümit ettiklerini vurguluyor. Melike’nin babası Mahmut Toyguncu da mahkeme sürecine dair endişelerini dile getiriyor. 14 yıldır süren hukuk mücadelesi, aile için ağır bir yük olmaya devam ediyor.