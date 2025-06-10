Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu Bayramlaştı

BAYRAMLAŞMA ETKİNLİĞİ

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kurban Bayramı tatilinin ardından ilk iş günü belediye çalışanlarıyla bayramlaştı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Palancıoğlu, İnecik Şantiyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü Yeniköy Bakım ve Onarım Merkezi, Melikgazi Belediyesi Ek Hizmet Binası ve Ana Hizmet Binası’nda görev yapan personelin bayramını kutladı.

BİR ARADA GÜZEL BİR BAYRAM

Açıklamada ifadelere yer veren Palancıoğlu, birlik ve beraberlik içinde güzel bir bayram geçirdiklerini dile getirdi. Melikgazi Belediyesi’nin büyük bir aile olduğunu vurgulayan Palancıoğlu, “Her birinizin emeğiyle ilçemiz daha da güzelleşiyor” diyerek, bayramda temizlik ve zabıta gibi birçok birimin hizmet verdiğini ve vatandaşların yapılan hizmetlerden memnun olduğunu belirtti. Ayrıca, “İlçemizde tüm birimlerimizle birlikte yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Güzel ülkemiz için çok çalışmamız, gayret etmemiz lazım” dedi.

PERSONELE TEŞEKKÜR

Palancıoğlu,emeği geçen tüm personeline teşekkür ederken, “Ben tekrardan geçmiş bayramınızı kutluyorum. Emeğinize sağlık. Bayramda mesai yapan ve Melikgazi’mizin hizmetinde olan tüm personelimize teşekkür ediyorum” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.