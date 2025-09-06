Melikgazi’de Alkollü Sürücü Takla Attı

KAZA VE ALKOLLÜ SURUCU

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, alkollü sürücü ışıkta bekleyen bir otomobile arkadan çarparak takla attı. Kazada yaralanma yaşanmadı, ancak 2.14 promil alkollü çıkan sürücünün ehliyeti elden alındı ve cezai işlem uygulandı.

KAZANIN DETAYLARI

Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Sivas Bulvarında M.Ö. yönetimindeki 38 LE 072 plakalı otomobil, ışıkta bekleyen 38 ALL 197 plakalı otomobile çarparak takla attı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye hem polis hem de sağlık ekipleri gönderildi. Polis ekipleri yolun bir kısmını trafiğe kapatarak güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise M.Ö. ve yolcununa müdahale etmek istedi. Ancak M.Ö. tedavi teklifini kabul etmedi.

Yapılan kontrollerde M.Ö.’nün 2.14 promil alkollü olduğu belirlendi. Bu nedenle M.Ö.’nün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu ve alkollü araç kullanmaktan 9 bin 268 TL para cezası kesildi. Kazada yer alan otomobiller çekici ile olay yerinden kaldırıldı. M.Ö., ifadesi alınmak üzere hastaneye götürüldü.