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Melikgazi’de Araç Ağaçlara Çarptı, Yaralı

KAZA MEYDANA GELDİ

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir otomobilin kontrolden çıkarak ağaçlara çarpıp ters dönmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, Yeniköy Mahallesi’nde bulunan Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı üzerinde gerçekleşti.

ARAÇTAKİLER YARALANDI

Edinilen bilgilere göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 38 ANC 205 plakalı otomobil, orta refüjdeki ağaçlara çarparak tavanı üzerine devrildi. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine hemen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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