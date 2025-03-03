Melikgazi’de Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

KAVGADA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde, iki yabancı uyruklu kişinin karıştığı kavgada bıçaklanan biri hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Esentepe Mahallesi’nde Suriye uyruklu M.F.E.A. ile H.E. arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada H.E., bıçakla M.F.E.A.’yı yaraladı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Durumun hemen bildirildiği olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılan M.F.E.A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri, cinayet şüphelisi H.E.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Konuyla ilgili soruşturma ise başlatıldı.

OLAYIN SEBEPLERİ ARAŞTIRILIYOR

Bu üzücü olay, yerel halk arasında endişeye neden oldu. Daha fazla güvenlik önlemleri alınması ve suçun sebeplerinin araştırılması gerektiği vurgulanıyor. Emilâri akla getiren bu tür olaylar, toplumda huzursuzluk yaratabiliyor.