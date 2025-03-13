Melikgazi’de Bir Kişi Evini Yaktı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde, Gülük Mahallesi Türkmen Sokak’ta bir kişi, yaşadığı evi ateşe verdi. Yangın sonucunda binada ciddi maddi hasar meydana geldi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

İddialara göre, psikolojik sorunları bulunduğu söylenen M.K., 5 katlı bir apartmanın 4. katında yer alan evinin alev almasına neden oldu. Çevredeki vatandaşlar durumu gördükten sonra hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Özelikle polis, yangın bölgelerinde güvenlik önlemleri aldı.

İTFAİYE ELLERİYLE KURTARILDI

Alevlerin arasında kalan M.K., itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı. M.K., daha sonra sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri ise yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Polis, yangının çıkış sebebini ve oluşan geniş çapta maddi hasarı araştırmak amacıyla evde incelemelerde bulundu. Yangınla ilgili olarak resmi bir soruşturma başlatıldı.