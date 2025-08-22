Haberler

Melikgazi’de Kanser Hastası Kadın Öldü

KADIN CANSIZ BULUNDU

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir kadın, evinin banyosunda cansız halde bulundu. Olay, Köşk Mahallesi Çatak Sokak’ta bulunan bir apartmanda gerçekleşti. Bilgilere göre, F.K., eşi tarafından banyoda hareketsiz dururken bulundu.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, F.K.’nın yapılan ilk incelemeleri sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili gerekli incelemeleri başlattı ve F.K.’nın cansız bedeni otopsi için hastane morguna nakledildi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatılarak detaylı bir araştırma yapılmaya devam ediyor.

