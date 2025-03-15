Melikgazi’de Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 3 Ölü

KARBONMONOKSİT GAZINDAN ZEHİRLENME OLAYI

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde, karbonmonoksit gazından zehirlenen bir yabancı uyruklu anne ve iki çocuğu, hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre, olay, ilçeye bağlı Akça Sokak’ta bulunan 3 katlı müstakil bir evin bodrum katında gerçekleşti. Sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle, yabancı uyruklu anne Meysa Ahmad ile çocukları Dağha (3) ve Mustafa Ahmad (4), zehirlendi.

Bir süre sonra eve gelen akrabaları, üç kişiyi baygın halde buldu ve dışarı çıkardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yapılan ilk müdahalede, anne ve iki çocuğunun hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri inceleme yaptı.

CENAZELER HASTANE MORGUNA KALDIRILDI

Anne ve iki çocuğunun cenazeleri, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna taşındı. Olayla ilgili olarak, gerekli soruşturma başlatıldı.