Melikgazi’de Otomobil Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

RAPOR EDİLEN TRAFİK KAZASI

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, park halindeki bir kamyonete arkadan çarpan otomobilde bulunan bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralandı. Olay, İldem Mahallesi Saffet Arıkan Bedük Caddesi üzerinde gerçekleşti.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Alınan bilgilere göre, Vahti Ş.’nin kullandığı 06 BKE 168 plakalı otomobil, park halindeki 38 UA 378 plakalı kamyonete çarptı. Civardaki vatandaşların durumu bildirmesiyle birlikte çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi olay yerine yönlendirildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü Vahti Ş. ile Hava Ş.’yi bulundukları yerden çıkardı.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALEDE BULUNDU

Yapılan sağlık kontrolünde, Vahti Ş.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Hava Ş. ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Vahti Ş.’nin cenazesi ise incelemelerin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kaza sonucu hurdaya dönen otomobil, çekici yardımıyla kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.