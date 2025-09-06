Melikgazi’de Para Almaya Çalıştı, Tutuklandı

OLAYIN GERÇEĞİ

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde, trafik ışığında bekleyen bir aracın kaputuna yatarak cam silme bahaneleriyle zorla para almaya çalışan bir şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahıs, adliyeye sevk edilerek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TRAFİKTE YAŞANAN GİDİŞAT

Olay, Köşk Mahallesi’nde meydana geldi. H.P. (24) isimli şahıs, trafik ışığında bekleyerek vatandaşların araçlarını zorla silmeye çalıştı. Camlarını silmek istemeyen sürücülerden birinin otomobilinin kaputuna yatan H.P., bu sayede aracın ilerlemesini engelledi. Otomobil sahibi, H.P.’nin bu davranışını kaydederken, şahıs para alamadığını ve görüntüsünün çekildiğini fark edince sürücüye tehditler ve hakaretler yağdırdı. Polis ekipleri, H.P.’yi yapmış olduğu çalışmalar sonucunda yakaladı.

Emniyette ifadesi alınan H.P., sağlık kontrolünün ardından “silahlı yağmaya teşebbüs” suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mahkemede verdiği ifadede, “Ben kağıt toplamak ve cam silmek suretiyle geçimimi sağlıyorum. Sürücü el kol hareketi yapınca bir anlık sinirlen kendisine tepki gösterdim. Genellikle olayın olduğu yerde ışıklarda cam silerek geçimimi sağlıyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum” dedi. Bu durum, olayın ardındaki motivasyonları gözler önüne seriyor.