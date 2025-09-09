Melikgazi’de Scooter’la Konteyner’e Çarpıldı

KAZA ANINDAKİ EĞLENCELİ ANLAR

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde, elektrikli scooter kullanan iki kişi, yol kenarındaki çöp konteynerine çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı ve izleyenleri güldürdü.

SCOOTER KULLANANLARIN DİKKATSİZLİĞİ

Olay, Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Gökkent Mahallesi’nde, Kocasinan Caddesi üzerinde meydana geldi. İki kişi, elektrikli scooter ile yavaş ilerlerken, yol kenarında duran çöp konteynerine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle iki kişi de scooterlardan düştü, ancak kazada yaralanma durumu yaşanmadı. Etrafta hiç kimse olmamasına rağmen, düz bir şekilde ilerleyerek konteynera çarpmaları izleyenleri güldürdü. Kazanın anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına kaydedildi.