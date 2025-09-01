Haberler

Melikgazi Kayseri Basketbol, Brooque Williams’ı transfer etti

BROOQUE WILLIAMS SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Melikgazi Kayseri Basketbol’un yeni transferi olan Amerikalı oyuncu Brooque Williams, Memorial Kayseri Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti. Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol’un etkili oyuncusu Williams, hastanede kardiyoloji ve dahiliye muayenelerinde bulundu. Ardından EKG testine girdi. Oyuncuya ayrıca detaylı kan testi de yapıldı ve herhangi bir sağlık sorunu olmadığı tespit edildi.

GENEL MENAJERİN AÇIKLAMALARI

Melikgazi Kayseri Basketbol Genel Menajeri Fatih Solak, “Melikgazi Kayseri Basketbol önemli ve değerli bir basketbolcuyu transfer etti. Takımın motivasyonunu üst seviyeye yükseltecek” diyerek transferin önemine dikkat çekti. 2021-2022 sezonunda forma giyen Amerikalı oyuncu Williams, geçen sezon da kısa bir süre için sarı-kırmızılı takımda yer almıştı.

2025-2026 Adli Yılı Törenle Başladı

Muğla Cumhuriyet Meydanı'nda 2025-2026 adli yılı törenle başladı. Yetkililer, bağımsız yargının ve adaletin toplumsal yaşam için kritik rolüne dikkat çekti.
Erol Mütercimler, Medya Ve Akademik Deneyim

Erol Mütercimler, akademik başarıları ve medya etkinliğiyle dikkat çeken bir isim. Uygun yaş ve köken bilgileri merak ediliyor.

